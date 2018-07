Bijna 3,5 miljoen kijkers zien Kroatië van Engeland winnen

Kroatië staat voor het eerst ooit in een WK-finale. De laatste wedstrijd die in Rusland gespeeld zal worden en waarin Kroatië het tegen Frankrijk opneemt is zondag om 17.00 uur te zien.

De tweede halve finale van het WK is het best bekeken programma van de woensdagavond, meldt Kijkonderzoek. Toch is deze uitzending minder bekeken dan de eerste halve finale waarin Frankrijk van België won; toen keken 3,9 miljoen mensen. Studio Rusland werd door 1,69 miljoen bekeken en staat op de tweede plek. Het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 maakt de top drie compleet, met 1,24 miljoen kijkers.

Het verslag van de vijfde etappe van de Tour de France werd door 607.000 mensen bekeken. Ook De Avondetappe is goed bekeken: 976.000 mensen zagen de uitzending van woensdagavond.