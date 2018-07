Hélène Hendriks blijft ook bij Fox Sports werken

Talpa Network meldt woensdag dat de komst van Hendriks in goed onderling overleg is gegaan met FOX Sports, waar ze komend seizoen twee dagen per week te zien blijft.

Hendriks zal vooral te zien zijn bij Veronica. Daar gaat ze onder meer de Glory Kickboxing-evenementen presenteren. Op 21 juli zendt Veronica vanuit New York voor het eerst zo'n evenement uit.

In het nieuwe UEFA Champions League-seizoen wordt Hendriks op dinsdagen de vaste presentator van het programma. Dan gaat zij in gesprek met de analisten. Op de woensdagen zal zij langs de lijn staan bij de wedstrijd. Hélène Hendriks wordt ook het gezicht van het vrouwenvoetbal bij de interlands van de 'OranjeLeeuwinnen'. Bovendien zal ze regelmatig aanschuiven bij Veronica Inside.

'Mooie kans'

Hendriks zegt blij te zijn met deze "mooie kans." "Bij Talpa Network kan ik me met verschillende sporten bezighouden. Daar is nu veel in ontwikkeling en ik mag er gaan doen wat ik het allerleukst vind." John de Mol, directeur bij Talpa Network, vindt de nieuwe presentator "uniek."

"Zij is ontwapenend maar ook vlijmscherp. Ze heeft humor, leeft voor de sport en heeft een grote sportkennis die ze met veel passie deelt met de kijker. Dat heeft haar heel veel fans opgeleverd. Ik ben blij dat ze komt en ik verheug me op haar eerste uitzending."