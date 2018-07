Ruud de Wild verlengt contract bij KRO-NCRV met drie jaar

"KRO-NCRV heeft mij de vrijheid gegeven een programma te kunnen neerzetten en uit te bouwen tot wat het nu is", zegt De Wild woensdag. "Ik had er vertrouwen in, maar nooit durven dromen dat we zo snel dit succes zouden bereiken. Dit is mijn clubje en ik kijk uit naar de komende drie jaar."

Mediadirecteur Jochem de Jong van KRO-NCRV noemt De Wild in de Middag de nummer 1-middagshow van de Nederlandse radio. "Ik ben enorm trots dat hij de komende jaren bij KRO-NCRV blijft", zegt De Jong.

Vanaf dinsdag is De Wild met zijn sidekicks Cielke en Martijn in Nijmegen, waar hij vier dagen verslag van de Vierdaagse doet.

Afgelopen maand maakte de radio-dj vanuit het voormalige haaienbassin van het Noorder Dierenpark in Emmen de eerste live radio-uitzending onder water. Daarmee wilde hij aandacht vragen voor het wereldwijde probleem van de plasticsoep in de oceanen.