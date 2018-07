RuPaul krijgt een dagelijkse talkshow

Het programma moet volgens The Hollywood Reporter in 2019 worden uitgezonden en wordt opgenomen met publiek.

De talkshow bestaat uit een mix van interviews met bekende mensen, schoonheidstips en het bespreken van populaire cultuur. Zijn goede vriendin Michelle Visage met wie hij vaak samenwerkt, krijgt ook een rol in het programma. In 1996 maakte hij al het programma The RuPaul Show.

RuPaul Andre Charles, zoals hij volledig heet, is vooral bekend van het programma RuPaul's Drag Race, dat onder meer te zien is op Netflix. In deze show, die sinds 2009 wordt gemaakt, strijden dragqueens om de eer.

De laatste aflevering van het tiende seizoen van de show is vorige week uitgezonden. Het elfde seizoen is al de maak.

De show, waar hij twee Emmy's mee heeft gewonnen, heeft drag in een ander daglicht geplaatst. RuPaul is in de show regelmatig in drag te zien, maar zegt dat alleen te doen als hij ervoor betaald krijgt.

Daarnaast heeft RuPaul diverse andere projecten, zoals zijn podcast What's The Tee.