Vredesprijs voor oorlogsverslaggever Rudi Vranckx

Rudi Vranckx (1959) is als journalist werkzaam voor voor de Belgische zender VRT. Hij begon zijn carrière als oorlogsverslaggever in Roemenië tijdens de opstand tegen Ceausescu in 1989. In de afgelopen decennia deed hij verslag van oorlogen en conflicten over de hele wereld, waaronder in voormalig Joegoslavië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De Carnegie Wateler Vredesprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich ''op een opvallende wijze in woord, geschrift of houding heeft ingezet voor de internationale vrede".

In 2016 ging de prijs naar toen nog topdiplomate Sigrid Kaag, inmiddels minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 35.000 euro en een officieel certificaat. Vranckx ontvangt de onderscheiding op 26 september in het Vredespaleis in Den Haag.