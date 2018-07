NOS zendt alle wedstrijden van Oranje tot 2022 uit

Dat meldt de NOS maandag.

De NOS had de rechten al voor het Europees kampioenschap voetbal dat in 2020 plaatsvindt en het WK dat twee jaar later wordt georganiseerd.

De rechten voor de oefenwedstrijden en de kwalificatieduels waren daarvoor in handen van FOX en Veronica.

"Oranje hoort bij de NOS, bij de publieke omroep”, zegt algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. "Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder is in staat mensen in alle geledingen van de samenleving te verbinden. Dat zien we ook deze weken weer met het WK."