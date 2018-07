Prinses Laurentien gevoelig voor twijfelende mensen

Voor het Omroep MAX-televisieprogramma Eindredactie kreeg de 52-jarige Brinkhorst de opdracht een complete redactie aan te sturen en een televisieaflevering te produceren. In gesprek met Nederlands Dagblad laat Brinkhorst weten dat het project intensief was, maar dat het haar ook veel energie heeft gegeven.

"Ik realiseer me nu echt hoeveel tijd, vakmanschap en passie er in een tele­visieproductie gaan zitten. Mooi hoe allerlei verschillende disciplines dan samenkomen. Hoe iedereen, van regisseur tot geluidsman, vanuit zijn eigen kracht de inbreng van anderen respecteert."

Om al die functies bij elkaar te brengen, wilde de prinses een sfeer scheppen "waarin iedereen expliciet scepsis, vragen en kritiek uit durft te spreken".

Bedenkingen

Op de vraag of Brinkhorst het voor elkaar kreeg die bewuste sfeer op te roepen, antwoordt ze: "Het kost even tijd, maar ik ben er wel gevoelig voor als mensen hun bedenkingen hebben. Dan is het een kwestie van benoemen: klopt het dat je er nog niet helemaal achter staat?"

In de door haar gemaakte uitzending, die maandag op NPO1 wordt uitgezonden, wil Brinkhorst aandacht vestigen op het onderwerp eenzaamheid. "In het programma gaan we op bezoek bij twee vrouwen: de één is in de zeventig, de ander 37. Zij zitten in twee heel verschillende situaties, hebben een andere achtergrond en tonen daarmee goed aan dat er is niet één standaardoplossing is voor eenzaamheid."