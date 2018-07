Producent en muzikant Joop de Roo (88) is overleden

De Roo (29 september 1929) was een van de grondleggers van Radio Tour de France.

Vanaf het begin in de jaren zeventig was het - tegenwoordig nog steeds populaire - radioprogramma al voorzien van tunes en jingles. Ook kreeg hij een Edison voor de productie van het album My Romance - A Tribute to the Arranger (met het Metropole Orkest onder leiding van Rogier van Otterloo) met als solist onder anderen zijn vrouw Greetje Kauffeld.

In de jaren zestig werkte De Roo als hoofd Lichte Muziek bij de VARA en later de AVRO, waar hij ook muziekprogramma's produceerde. Hij haalde vele beroemde jazzartiesten naar Nederland, zoals Stan Getz, Bill Evans, Dizzy Gillespie, Phil Woods, Mark Murphy en Nancy Wilson.

Van 1988 tot aan zijn pensionering werkte hij voor het conservatorium in Hilversum. Zijn muzikale expertise werd opgemerkt door het Montreux Jazz Festival, waarvoor hij meerdere malen is gevraagd in de jury zitting te nemen. Hij werkte ook mee aan het jaarlijks terugkerende tv-evenement Gouden Roos (Rose d'Or).

De Roo produceerde en adviseerde talloze artiesten. Hij tekende voor vrijwel alle albums van zangeres Greetje Kauffeld, met wie hij in 1969 in het huwelijk trad.