Eric Wiebes vijfde gast bij Zomergasten

Dat heeft de VPRO vrijdag bekendgemaakt.

"Ik doe nooit mee aan die de-mens-achter-de-politicus-programma's", vertelt Wiebes over zijn deelname aan Zomergasten. "Waarom nu wel? Omdat ik vroeger altijd naar Zomergasten keek, denk ik. Mijn avond gaat over vooruitgang. Omdat mijn hele leven gericht is op vooruitgang."

De 55-jarige Wiebes houdt zich momenteel bezig met energietransitie en de afbouw van de gaswinning in Groningen. De politicus schreef het VVD-programma voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, waarin hij flink inzette op de verbetering van de economie in de stad. Zijn ambitie was groot maar er moest wel wat gebeuren. ''De economie van Amsterdam wordt belemmerd door achterhaalde ideologische keuzes.''

Wiebes, zoon van een voormalig kernfysicus en een feministe, is geboren in Delft. Hij groeide op in Muiderberg en studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij behaalde later een MBA bedrijfskunde.

De politicus werd in 1983 voor het eerst lid van de VVD, maar liep twee keer boos weg omdat hij het niet eens was met de standpunten. Hij heeft twee kinderen en woont in Amsterdam.

Louis van Gaal

De nieuwe reeks, die uit zes afleveringen bestaat, begint op 29 juli en is te zien op NPO2. In Zomergasten mag de gast zijn ideale televisieavond komen toelichten.

Eerder werden voetbaltrainer Louis van Gaal, actrice en theatermaker Romana Vrede, internetpionier Marleen Stikker en Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker als gasten aangekondigd.