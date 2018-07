NOS kiest voor Jeroen Elshoff als commentator WK-finale

Het passeren van de 62-jarige Snoeks is opvallend omdat hij bij de vorige drie WK-finales (2006, 2010 en 2014) het commentaar mocht geven. Hij nam het stokje over van Theo Reitsma, die verslag deed van liefst zeven WK-finales (1978 tot en met 2002).

Snoeks is dit WK ook voor de NOS actief in Rusland, maar moet de eindstrijd ditmaal dus aan de 21 jaar jongere Elshoff laten.

Grueter (49) was twee jaar geleden commentator bij de EK-finale Frankrijk-Portugal 0-1. De belangrijkste wedstrijd die Elshoff tot dusver mocht becommentatiëren is de eindstrijd van de Champions League tussen FC Barcelona en Juventus (3-1) in 2015.

Frank Snoeks (foto: ANP)

Goede commentatoren

Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport, benadrukte vrijdag bij de bekendmaking van de keuze voor Elshoff dat meerdere commentatoren het niveau hebben voor een WK-finale. "De eer is nu aan Jeroen", aldus Nooter.

"Jeroen is de jongste in ons team van commentatoren in Rusland. Hij heeft wel een finale van de Champions League achter zijn naam staan, maar nog geen EK- of WK-finale. Grueter en Snoeks hebben die ervaring wel. We prijzen ons gelukkig dat we meerdere goede commentatoren hebben die zo'n klus aankunnen."

De finale van het WK wordt zondag 15 juli gespeeld in het Luzhniki Stadion in Moskou. Het duel begint om 17.00 uur.