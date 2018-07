Mart Smeets ontdekt nieuwe wereld van journalistiek 'als wervelwind'

Voor Smeets kwam er na veertig jaar een einde aan zijn 'huwelijk' met de Tour de France. Na een aantal jaar zonder het fietsen, keerde hij dit wielerseizoen terug als wieleranalyticus. Video's over de Giro d'Italia waren zijn eerste stappen in het nieuwe tijdperk van de journalistiek.

"Alles wat ik nu doe is als een soort van wervelwind opgekomen. Het is totaal onverwacht op mijn pad gekomen. Ik weet wel dat er allemaal nieuwe vormen van journalistiek te bewandelen zijn. Daar heb ik mij min of meer bewust van afgesloten, dat had ik niet nodig. Maar ik vind het nu toch wel leuk om te kijken hoe het werkt", zegt Smeets in gesprek met NU.nl.

Met de podcast De Kopgroep voor NPO Radio 1 gaat Smeets weer een nieuwe uitdaging aan. Op zijn kenmerkende manier van improviseren. "Vrijdagochtend hebben we een proefuitzending gemaakt. Het woord proef zegt daarbij genoeg. Wat er fout ging? Er zit vertraging op de lijn en je moet aan elkaar wennen. Maar dat kan ook zijn charmes hebben, als je maar op een bepaalde redelijke manier met de materie omgaat."

Ontdekkingsreis

De tv-presentator blijft naast alle losse klussen openstaan voor nieuwe dingen. "Ik neem het zoals het komt. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Het vloggen voor NU.nl heb ik ook zomaar gedaan. Het is een ontdekkingsreis, al blijf ik fervent tegenstander van Twitter, Facebook, Instagram, dat heb ik ook allemaal niet nodig. Maar de nieuwe dingen uitproberen, vind ik wel degelijk leuk."

Een van die dingen gaat hij dus - vanuit huis - doen voor de NPO. Na een dienstverband van 44 jaar nam Smeets in 2016 afscheid van de NOS. Van 2003 tot en met 2014 presenteerde hij onder meer De Avondetappe bij de NOS en deed hij live verslag van sportevenementen. Dat hij nu weer een klus voor de publieke omroep gaat doen, is voor hem niet extra speciaal.

"Dat maakt mij niet zoveel uit, eigenlijk. Ik wil nu toch graag nieuwe dingen proberen en dit paste nog in mijn tijdschema van een dag tijdens de Tour. Ze wilden een ochtendpodcast, omdat zij waarschijnlijk denken dat je dan nog een beetje toeschouwers, lezers of luisteraars krijgt in het volgegooide omroeplandschap dat zich helemaal met de Tour bezighoudt in de middag."

Voorkeur voor Vuelta

Hoewel hij jarenlang in de Ronde van Frankrijk vertoefde, heeft de wielerliefhebber een voorkeur voor een andere grote ronde. "Ik ben eigenlijk geen echte Tour-liefhebber. Dat wordt op mijn bord gelegd, maar ik vind de Vuelta (Ronde van Spanje) een veel leukere ronde. Misschien mag ik dat niet zeggen vanwege heiligschennis, maar van mezelf mag ik dat wel zeggen. Het is mijn mening", gaat Smeets verder.

"De Ronde van Spanje is veel mensvriendelijker en minder lawaaiig dan de Ronde van Frankrijk. De Giro is weer moeilijker dan de Tour, omdat daar betere parcoursen liggen. Ik heb tien keer de Giro gedaan, ben twintig keer bij de Vuelta geweest en liep veertig jaar lang in Frankrijk rond tijdens het grootste sportevenement van het land. Maar het is echt niet zo dat ik alleen maar naar wielrennen kijk in juli. Ik kijk de komende dagen ook gewoon naar Wimbledon en ga naar het honkbal in Haarlem. Dat vind ik echt leuk. Leuker dan fietsen? Als er een pistool op mijn hoofd gericht is, zeg ik ja."

