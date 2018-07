Opvolger Wilfred Genee wil niet 'bijdehante kenner uithangen' bij Tour du Jour

"Ik zal niet de bijdehante kenner uithangen, want dat ben ik niet", zegt de opvolger van Wilfred Genee.

Nolles weet nog maar kort dat hij vanaf zaterdagavond de wielertalkshow van RTL7 gaat presenteren. De sportverslaggever zat in Moskou, waar hij voor het RTL 4-programma VI Oranje blijft thuis verslag van het WK voetbal deed, toen hij vanuit Hilversum te horen kreeg dat hij de presentatie van Tour du Jour op zich mocht nemen.

"Terwijl ik bij het WK was, heb ik te horen gekregen dat ik terug word gehaald voor Tour du Jour. Dat was een meer dan aangename verrassing. Daar hield ik geen rekening meer mee", zegt de presentator vanuit het café Binnen Breda, waar hij dagelijks wielerkenners ontvangt.

Dat hij het einde van het WK voetbal niet lijfelijk in Rusland meemaakt, deert de presentator allerminst. "We zijn er 2,5 week geweest en zaten daarmee wel aan onze taks. We hebben de uitzendrechten niet en dan is het niet makkelijk voetbalcontent te halen. Bovendien is het maken van een talkshow op een landelijke zender voor mij zo'n geweldige stap, daar laat ik Rusland graag voor achter."

Opvolger Genee

Bij de wielertalkshow is Nolles de opvolger van Genee, die de show vanaf de eerste uitzending in 2011 presenteerde. Dat hij Genee mag opvolgen, noemt Nolles een grote eer. "Big shoes to fill."

"Hij is in staat geweest om als niet-wielerkenner van Tour du Jour een succes te maken. Ik vond het knap van hem dat hij het ook gewoon benoemde dat hij geen wielerspecialist is. Voor mij geldt nu eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben allround sportpresentator. De focus ligt met name op het voetbal, dus ik ben geen enorme wielerkenner."

Hoewel het aan wielerkennis ontbreekt, wil de presentator zich meer in de sport verdiepen om goed beslagen ten ijs te komen. "Ik ga de komende dagen ervoor zorgen dat ik nog meer weet dan tot nu toe. Maar de kennis moet van de mannen aan tafel komen. Ik ga de vragen stellen over de etappe van de dag, maar ik zal niet de bijdehante kenner uithangen, want dat ben ik niet."

RTL Sportupdate

RTL was op zoek naar een opvolger voor Wilfred Genee, die na het WK voetbal met Johan Derksen en René van der Gijp naar de Talpa-zender Veronica overstapt.

De 36-jarige Nolles was eerder werkzaam bij de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West. Voor RTL7 presenteerde hij twee jaar lang korte sportjournaals onder de naam RTL Sportupdate.