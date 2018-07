Gerard Ekdom werd 'voortdurend kort gehouden' bij publieke omroep

"Ik wilde dingen ernaast doen met mijn productiebedrijf en mijn online activiteiten uitbouwen, maar dat kon eigenlijk niet, want voordat je het weet, krijg je dan een tik op de vingers van het Commissariaat voor de Media", vertelt Ekdom in een interview met Playboy.

"Je bent immers een publieke omroepmedewerker die keurig in het gelid dient te blijven." Ekdom zou "de hete adem van de Haagse politiek" in zijn nek gevoeld hebben. "Op een gegeven moment kon ik geen concertkaartje meer weggeven, omdat dit wettelijk niet mocht. Op die manier vergaat wel een hoop lol."

Geld was voor de veertigjarige Ekdom geen drijfveer om naar het commerciële Radio 10 over te stappen. "De poen is mooi meegenomen, maar veel minder belangrijk dan de inhoud van mijn werk. Het lijkt me sterk dat ik nu ineens de best betaalde radio-dj ga worden."

Kritiek dat Ekdom voor het grote geld zou hebben gekozen, wijst de dj dan ook fel van de hand. "Heb je succes, ben je goed in je vak en behoor je tot de beter betaalden van de publieke omroep, dan ben je een inhalige grootverdiener op kosten van de belastingbetaler, ook al werk je keihard voor je geld. Ga je weg naar de commerciële jongens, dan ben je een geldwolf van het ergste soort. Het is nooit goed."