Collega's halen grap uit met vertrekkende Renze Klamer

"Hier hing mijn foto in de EO-gang. Ze laten er geen gras over groeien", schreef Klamer woensdag op Twitter. Uren later reageerde Klamer met het gegeven dat het een grap was. Hans van der Linden, hoofdredacteur bij de EO, reageerde gevat. "Kan je beslissing niet terugdraaien Renze - je portret wel."

De presentator gaat voor zijn nieuwe werkgever een dagelijks en actueel praatprogramma presenteren na het NOS Journaal, op het themakanaal NPO 1 Extra.

Klamer begon in 2009 bij de EO. Op NPO Radio 1 presenteerde hij Langs de Lijn en omstreken en Dit is de dag. Op televisie was hij al te zien in Knevel & Van den Brink met zijn eigen internetrubriek.

Ook had Klamer in 2014 en 2015 een vaste rol in het NPO 2-debatprogramma Arena en presenteerde hij op NPO 1 Extra de aftertalk van The Passion.