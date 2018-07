Publieke omroep wilde publicatie kritisch rapport tegenhouden

In het rapport Ben ik nog in beeld? valt te lezen dat de NPO met andere mediabedrijven moet samenwerken, maar dat niet wil of kan. De NPO zou een "sturend en traditioneel instituut" zijn "dat moeite heeft de weg naar vernieuwing te vinden."

Omdat de uitkomst van het onderzoek niet aansloot bij het vraagstuk en ze geen ruimte kregen om op de bevindingen te reageren, heeft de NPO getracht het rapport binnenboord te houden.

"Als publieke instelling vinden we het belangrijk om waar mogelijk mee te werken aan verzoeken van opleidingsinstituten en hun studenten. Bij dit onderzoek hadden we een concreet - vooral juridisch getint - vraagstuk voor ogen over publiek-private samenwerking. We zijn gedurende het onderzoek ook niet gekend in de uitwerking en hebben geen mogelijkheid gehad om op de bevindingen te reageren."

Opdrachtgever van onderzoek

Het rapport is - in opdracht van de NPO - door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) opgemaakt. "Omdat het onderzoek geen relatie meer heeft met de oorspronkelijke opdracht heeft de NPO, toen wij voor het eerst inzage kregen in het rapport, de NSOB laten weten niet te willen en te kunnen worden aangemerkt als opdrachtgever van dit onderzoek", geeft de NPO aan in een reactie aan NU.nl

"Met NSOB is inmiddels afgesproken dat iedereen die kennis wil nemen van het rapport, bij de NSOB een kopie kan krijgen."

De NPO staat op dit moment onder druk. Zo wordt er op de programma's Andere Tijden, Tegenlicht en Brandpunt+ bezuinigd, omdat de publieke omroep in totaal 62 miljoen euro moet besparen.