Britt Dekker vervangt zwangere Naomi van As bij Zappsport

De 26-jarige Dekker kreeg meerdere aanbiedingen om programma's te presenteren, maar koos uiteindelijk voor het AVROTROS-sportprogramma.

"Ik ben zelf echt megadol op sport en alles daaromheen. Daarom vind ik deze uitdaging extra leuk. Ik ga als paardenmeisje een hockeymeisje vervangen, maar ik ga natuurlijk voor hetzelfde doel: de meiden naar de overwinning leiden", zegt ze tegen het AD.

In Zappsport neemt de vlogger de rol van teamcaptain in het onderdeel The Battle op zich. Met haar meisjesteam strijdt ze dan tegen een team vol jongens onder aanvoering van Ron Boszhard. De eerste aflevering met Dekker is begin september te zien.

Vlogger

Dekker nam deel aan het programma Take Me Out, waarna ze werd gevraagd voor Echte meisjes in de jungle. Ook heeft ze deelgenomen aan het programma Sterren Springen op zaterdag.

Als presentator werkte ze samen met Jochem van Gelder aan het programma Het beste idee van Nederland. De laatste tijd richt Dekker zich als vlogger vooral op het YouTube-kanaal PaardenpraatTV (bijna 130.000 abonnees). Ze runt het kanaal samen met Esra de Ruiter.