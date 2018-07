BBC verkleint salariskloof tussen mannen en vrouwen

Het gemiddelde verschil tussen wat mannen en vrouwen betaald krijgen, is het afgelopen jaar van 10,7 naar 8,4 procent gedaald. De mediaan, het midden van de verdeling, is van 9,3 procent naar 7,6 procent gedaald.

Dat maakt de BBC woensdag bekend. Het nieuws komt anderhalf jaar nadat Carrie Gracie, China-correspondent bij de BBC, ontslag nam omdat ze meende dat de Britse omroep mannen doorgaans meer betaalde dan vrouwen. Ze vond het onacceptabel dat de lijst met werknemers die jaarlijks meer dan 150.000 pond (170.264 euro) verdienen voor twee derde uit mannen bestond.

Dat bracht een grote discussie over het salarisverschil tussen mannen en vrouwen teweeg. De salariskloof is verkleind door onder meer de samenvoeging van de twee dochterbedrijven BBC Studios en BBC Worldwide.

Leiding

Ook zijn er meer vrouwen met een leidinggevende functie binnen de BBC. 43,4 procent van deze functies wordt bekleed door vrouwen, tegenover 42,1 procent vorig jaar. Het is de bedoeling dat dit percentage in 2020 tot 50 procent verhoogd is.

"De salariskloof tussen mannen en vrouwen sluiten, is een prioriteit voor de BBC", zegt Tony Hall, algemeen directeur van de Britse omroep. "Wij moeten hierin een voortrekker zijn. Deze cijfers laten zien dat we voortgang boeken, maar we zijn er nog niet."