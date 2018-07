Lucille Werner wil terugkeer Lingo voor nieuwe Nederlanders

Werner reageerde daarmee op minister Wout Koolmees (Integratie), die maandag heeft gezegd dat de inburgering van nieuwkomers op de schop gaat en dat taal belangrijker wordt.

"Breng Lingo terug", opperde Werner eerder op de dag via Twitter. "Ik wil eigenlijk de minister een oplossing aanreiken en dat is Lingo weer op de buis", legde de presentator uit in RTL Boulevard.

"Want Lingo is altijd een erg belangrijk programma geweest als het gaat om de kennis van de Nederlandse taal. Het is heel laagdrempelig en voor een heel breed publiek toegankelijk."

Het maakt Werner niet uit welke zender Lingo uitzendt, "het is gewoon belangrijk dat het er weer komt". Wel is ze duidelijk over wie het spelletje, dat in oktober 2014 van de buis is verdwenen, zou moeten presenteren. "Lingo en ik zijn eigenlijk met elkaar getrouwd. We liggen nu een beetje in scheiding. Maar als het zover komt, dan hertrouw ik weer."