Televisiemaker Renze Klamer van EO naar BNNVARA

"In gesprekken met BNNVARA bleek dat er een goede match was tussen mijn ambities en hun plannen op journalistiek gebied", zegt Klamer.

"Bij de EO heb ik jarenlang met veel plezier journalistieke programma's gemaakt, met name op NPO Radio 1. BNNVARA is, dankzij hun goede positie binnen de NPO als het gaat om actualiteitenprogramma's, voor mij een mooie plek om daar verder in te groeien. Ik heb er vertrouwen in dat we samen mooie dingen gaan maken."

Klamer begon in 2009 bij de EO. Op NPO Radio 1 presenteerde hij Langs de Lijn en omstreken en Dit is de dag. Op televisie was hij al te zien in Knevel & Van den Brink met zijn eigen internetrubriek. Ook had Klamer in 2014 en 2015 een vaste rol in het NPO 2-debatprogramma Arena en presenteerde hij op NPO 1 Extra de aftertalk van The Passion.