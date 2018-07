Sander de Heer terug op radio met ochtendprogramma bij Sublime

Het programma Sublime Sunrise is vanaf 20 augustus elke werkdag tussen 7.00 en 9.00 uur te horen. Daarin staat muziek met veel funk, soul en jazz centraal. Daarnaast is er plek voor de dagelijkse actualiteit en bijzonder nieuws, maakt de radiozender dinsdag bekend.

De 43-jarige De Heer is voormalig dj van NPO Radio 2. Hij presenteerde op de zender jarenlang de ochtendshow De Heer Ontwaakt totdat zijn plek in oktober 2015 door Gerard Ekdom werd ingenomen. Hij presenteerde er in 2016 nog een middagshow in het weekend, maar kreeg in 2017 geen zendtijd meer. Daarna werkte hij achter de schermen bij RTL Late Night en ging hij bij Qmusic als eindredacteur aan de slag.

"Het kriebelde bij mij al langer om weer zelf radio te gaan maken. Bij Sublime krijg ik daarnaast de ruimte om mee te kunnen denken over een sterk en bijzonder mediamerk. Dat ik deze twee componenten nu kan combineren bij de radiozender waar ik zelf dagelijks naar luister, is een droom die uitkomt", zegt De Heer.

Verschuivingen

Het aantal verschuivingen in radioland is momenteel groot. Deze week begonnen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte met een nieuwe ochtendshow op Radio 2. Gerard Ekdom neemt vanaf september de ochtendshow op Radio 10 voor zijn rekening. Domien Verschuuren gaat naar Qmusic, waardoor 3FM eveneens een nieuwe ochtend-dj nodig heeft. Qmusic vernieuwt binnenkort ook de ochtendshow met de komst van Marieke Elsinga.