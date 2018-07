Henry Schut vindt het lastig om negatieve berichten over zichzelf te lezen

In een interview in Viva wordt Schut herinnerd aan een uitspraak van René van der Gijp, die in 2016 vertelde dat hij de sportpresentator kritiekloos vindt. "Het is heel makkelijk om zoiets in de media te roepen, en ik kan mezelf er nauwelijks tegen verdedigen. Dat maakt het een beetje oneerlijk."

"Dit soort uitwassen kun je online vaak jaren terugvinden. Het is één mening over één uitzending in een hele reeks. Dat het gros van de mensen het prima vindt wat ik maak, lees je nergens. Ik vind ook van alles van René, maar ik vind het zo onnodig om dat te roepen."

In het verleden was Schut, die tijdens het WK voetbal het programma Studio Rusland presenteert, nieuwsgierig naar wat de kijkers van zijn televisieoptredens vinden, maar hij kijkt niet meer op sociale media om actief naar hun meningen te zoeken.

"Vroeger deed ik het weleens omdat ik nieuwsgierig was wat mensen van onze programma's vonden. Dat kan nuttig zijn, maar je moet heel goed weten hoe je het filtert. Soms zit er net een zin tussen die in je hoofd blijft hangen."