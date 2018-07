Glen Faria en Kaj Gorgels zijn coach in nieuwe talentenjacht RTL

De kandidaten krijgen les van veertien professionele coaches met ieder hun eigen expertise. Kaj Gorgels zal de zangtalenten het een en ander bijbrengen over sociale media.

Behalve Gorgels, delen onder anderen choreograaf Vincent Vianen (bekend van So You Think You Can Dance), zanger Jordan Roy (oud-deelnemer van The Voice of Holland) en rapper Glen Faria hun kennis met de kandidaten.

De talentenjacht wordt gepresenteerd door Johnny de Mol en Yolanthe Sneijder-Cabau. Juryleden Caro Emerald, Chantal Janzen en Roel van Velzen beoordelen of de kandidaten alles in huis hebben om het als artiest te maken.

The Talent Project is komend najaar zes weken lang op de buis te zien.