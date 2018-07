Actrice Romana Vrede is eerste Zomergast 2018

"Zomergasten geeft me de kans om de schoonheid te laten zien die schuilt in de details van lelijkheid", aldus Vrede. "Als je gedwongen wordt om de dingen steeds vanuit een ander perspectief te bekijken, dan ga je het leven zien als een film. De mise-en-scène ligt niet vast, die maak je zelf."

Vrede is verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag en bekend van rollen in Moordvrouw, TBS en De Eetclub. In 2017 kreeg de actrice de Theo d'Or-prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk RACE.

De eerste uitzending van het nieuwe seizoen Zomergasten start op 29 juli. Abbring maakt deze week iedere dag om 16.00 uur een nieuwe gast bekend.

Abbring maakte in 2017 haar debuut als presentator van het interviewprogramma. Vooral haar uitzending met de inmiddels overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan kreeg veel lof. Ze ontving voor dit gesprek ook de Sonja Barend Award.