Janine Abbring krijgt 'een beetje buikpijn' van een van de Zomergasten

Ondanks dat de presentator een veto heeft, besloot ze het niet in te zetten. "Eigenlijk vind ik dat alleen maar leuk, omdat ik vorig jaar heb geleerd dat het niet per se goed is als ik me erg verwant voel met iemand", zegt Abbring in gesprek met De Telegraaf.

"Ja, je kunt stellen dat er dit seizoen een Zomergast is waar ik echt een beetje buikpijn van krijg."

Omdat Abbring aan haar tweede seizoen van Zomergasten begint, voelt ze druk op haar schouders. "Ik voel me nu als een popartiest die zijn eerste plaat heeft uitgebracht en van wie alle recensenten denken: 'Laat nu dat tweede album maar eens zien.'"