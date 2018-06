Frank van der Lende wil weer dagelijkse plek 3FM na vertrek Domien

"Ik vind dat 3FM me eigenlijk weer elke dag nodig heeft", aldus de 29-jarige 3FM-dj in AD. "We gaan er vast over praten. Het bericht dat hij vertrekt, is nog zo vers. Maar ik sta overal voor open."

Een jaar geleden raakte Van der Lende zijn plaats in de hoofdprogrammering kwijt. De leiding greep in vanwege steeds verder dalende luistercijfers. "Ik ben hooguit een maand boos geweest op 3FM. Ik was gewoon pissig. Vond de beslissing onterecht", vertelt de dj. Maar daarna viel een last van zijn schouders. "Toen heb ik mijn beste shows tot dan toe gemaakt. Ik hield met niemand meer rekening. Heerlijk was dat."

Van der Lende geeft toe dat hij gaandeweg onzeker werd, omdat hij veel commentaar kreeg van de leiding. ''Het eerste half jaar werkte ik nog op gevoel. Daarna sloop toch de angst erin." De bazen bij 3FM probeerden hem naar eigen zeggen te veranderen in een type à la Coen Swijnenberg of Sander Lantinga.

"Ik probeerde me ertegen te verzetten, maar als je elke dag strijd moet voeren, leg je je daar toch op enig moment bij neer. Ik bleek toch vatbaar voor wat anderen van me vonden. Dat maakte me eigenlijk voor het eerst onzeker. Ik sliep er slecht van."

Van die periode heeft hij veel geleerd. Van der Lende is naar eigen zeggen minder een allemansvriend geworden. "Als er iets niet goed is geregeld, zeg ik dat direct en duidelijk. Ik heb geleerd een lul te zijn."