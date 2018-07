Humberto Tan kijkt met nieuwe projecten naar toekomst bij RTL

Tan was vijf jaar lang te zien vanaf 22.30 uur op RTL4. Ondanks dat hij het programma met tegenzin heeft verlaten, voelt de presentator zich nog altijd op zijn plek bij RTL. "Ze geven mij nu ruimte om programma's te doen waarin ik een andere kant van mezelf kan laten zien. Dat perspectief en het plezier bij de zender hebben mij doen besluiten mijn contract bij RTL te verlengen. We gaan met veel liefde en plezier door."

Zodoende richt hij zich nu op nieuwe projecten. Met Let's Dance, Dance Dance Dance en Holland's Got Talent begeeft Tan zich bij RTL op het entertainmentvlak, terwijl hij de laatste jaren voor Late Night soms ook de meer serieuze zaken besprak. Toch vindt hij dat hij zichzelf niet opnieuw hoeft uit te vinden. "Eigenlijk spreken we nu een deel van mij aan dat er eigenlijk al zat. Ik deed The Big Music Quiz al, ik werk al mijn leven lang met mensen en interview ze. Dat het nu wat meer op entertainment is gericht, vind ik ook wel leuk. Het is wat losser."

De presentator krijgt bij de omroep nog meer programma's onder zijn hoede. "We zijn daarover nog met de leiding in gesprek. Daarbij moet je denken aan infotainmentprogramma's. Concrete voorstellen kan ik nog niet geven, want de details daarvan zijn nog niet uitgewerkt."

Let's Dance

In de tussentijd bereidt Tan zich voor op de vierde editie van Let’s Dance, waar hij de presentatie van de twee avonden op zich neemt. Samen met Timor Steffens, Fedde Le Grand en de later aangekondigde Edsilia Rombley en Brainpower hoopt de groep de bezoekers een avond vol herinneringen te bezorgen. "Ik word blij als we die avond het jaren tachtig-gevoel weten op te wekken. Dat mensen verbluft staan en denken: wat was dat toen vet!"

Afgelopen vrijdag was de groep bij elkaar voor een brainstormsessie en een open auditie voor de dansers. "Edsilia heeft geroepen wat ze wil doen. All Night Long van Lionel Richie staat bij haar bijvoorbeeld op het verlanglijstje. Brainpower wil onder andere optreden met muziek van Run DMC. We zoeken naar dingen waar mensen blij van worden en waar wij zelf ook een lach van op ons gezicht krijgen."

Hoe voorkomen zij een herhaling van zetten nu Let’s Dance voor de vierde keer gehouden wordt? "Achter de schermen zijn er wat veranderingen doorgevoerd. Zo is Tjeerd Oosterhuis erbij gekomen voor de muzikale inbreng en omlijsting. Ook gaan we met een groep nieuwe dansers werken, die Timor gaat begeleiden richting de show. Ik ben benieuwd naar het talent en hoop dat we weer met elkaar een nieuwe stap kunnen zetten."

Jaren tachtig

Als Tan aan de jaren tachtig terugdenkt, verschijnt een glimlach op zijn gezicht. De 52-jarige presentator beleefde in die tijd zijn muzikale vorming. "Tussen mijn 15e en 25e waren nummers als I'm Coming Out van Diana Ross en Kurtis Blow met The Breaks grote hits. Daarnaast werden in discotheken veel nummers van Michael Jackson en Madonna gedraaid. Ook David Bowie en Duran Duran waren groot in die tijd. Dat vind ik nog steeds ontzettend goede muziek. In die periode kocht ik nog platen, singles en ging ik stappen met vrienden. Dat gevoel komt weer terug op avonden van Let's Dance."

De bewering dat muziek vroeger beter was dan de nummers van tegenwoordig, wil Tan niet uitspreken. "Nee, dat zeker niet. Iedere generatie heeft zijn eigen helden. Helden van toen inspireren de helden van nu. Kijk maar naar Bruno Mars bijvoorbeeld. In zijn muziek hoor je ook invloeden van de jaren tachtig."

Het concept van Let's Dance komt uit de koker van Tan. "Dansen heeft een grote rol in mijn leven. Sinds Dance Dance Dance is het bij het publiek bekend dat ik van dansen hou. Maar dat deed ik altijd al. Muziek en dans gaan hand in hand, dat moet je voelen en zien. Dat geldt voor mij hetzelfde."

Spierpijn

Tan deed in 2014 mee aan Dance Dance Dance. Hij kijkt nu uit naar de presentatie van de dansshow. "Het is fijner om als presentator mee te werken dan als deelnemer. De spierpijn zal ik niet missen."

"Een ander voordeel is dat ik mij als oud-deelnemer kan verplaatsen in wat de kandidaten voelen, of het nou positief of negatief is. Die ervaring wil ik inzetten in de gesprekken en presentatie. Mensen kijken ernaar alsof het gewoon een danswedstrijd is, maar het is echt heel anders dan dat je staat te dansen in een kroeg. Een choreografie aanleren, is hard werken."