Gerard Ekdom noemt periode bij publieke omroep 'een mooie, lange reis'

"Het was een mooie, lange reis bij de publieke omroep, maar nu ga ik voor het avontuur", begon Ekdom zijn afscheidstekst.

Na twintig jaar bij de publieke omroep, waarvan zeventien jaar bij 3FM en de laatste drie jaar bij Radio 2, gaat Ekdom vanaf september aan de slag bij Radio 10.

De radio-dj heeft het gevoel dat hij met zijn overstap naar commerciële radio een brug overgaat. "Ik had die brug al heel lang zien staan, maar de fundering was niet goed. Ik had hoogtevrees, ik durfde er niet over. Nu is de brug steady. Ik ga naar de overkant. Naar het avontuur. We gaan het gewoon doen."

Ekdom sloot zijn laatste show af met het nummer The Bridge van Elton John. "Een plaat die alles zegt. Het wordt een nieuw hoofdstuk en ik heb er heel erg veel zin in."

Zijn show op Radio 2 wordt overgenomen door Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte.