Tegenlicht roept publiek op in actie te komen tegen bezuinigingen NPO

Het aantal uitzendingen van het journalistieke achtergrondprogramma wordt teruggeschroefd van 28 naar 20 per jaar. Eerder op donderdag werd bekend dat het geschiedenisprogramma Andere Tijden van 35 naar 17 uitzendingen gaat.

De redactie van Tegenlicht werkt het hele jaar door aan de uitzendingen. Daardoor hebben de plannen grote gevolgen voor het personeel. "Het is voor ons een forse aderlating", zegt eindredacteur Doke Romeijn tegen NU.nl.

"We krijgen veel berichten van docenten van middelbare scholen, maar ook universiteiten, die onze uitzendingen gebruiken als lesmateriaal."

Op de website van Tegenlicht roept de VPRO kijkers op videoboodschappen te sturen om tegen de voorgenomen bezuinigingen te protesteren.

De NPO laat desgevraagd weten met alle omroepen in gesprek te zijn over de bezuinigingen en vernieuwingen. "Geschiedenis blijft een belangrijk onderdeel van NPO 2. We praten nu met de NTR over het versterken van ons educatieve platform Focus, waarin geschiedenis en wetenschap een prominente plek krijgen", aldus een verklaring naar aanleiding van het nieuws over Andere Tijden.

De NPO heeft volgend jaar 60 miljoen euro minder te besteden. Dit komt vooral door teruglopende reclame-inkomsten. Het geld wordt vooral weggehaald bij de programma's.

De overheid heeft vorig jaar aangekondigd financieel niet te willen bijspringen. Minister Arie Slob (Media) houdt voet bij stuk en wil dat omroepen eerst hun eigen reserves aanspreken, voordat ze naar de overheid stappen.

NPO-baas Shula Rijxman verzet zich tegen de overheidsplannen en waarschuwde voor een ontslaggolf.