Ivo van Breukelen gaat Top 40 anders doen dan zijn voorgangers

"Heel vet", noemt de 28-jarige Van Breukelen zijn nieuwe presentatieklus. "Ik ben vooral heel dankbaar dat ik het stokje na twaalf jaar van Jeroen Nieuwenhuize mag overnemen. Dat is een stukje historisch besef bij mij."

De dj was vaste invaller voor Nieuwenhuize en presenteerde ook enige tijd de Top 40 op zondag. Er is dan een kortere versie van de hitlijst op Radio 538 te horen.

"Ik ga me nu voorbereiden zoals ik dat toen ook deed. Zodra de lijst uit is, kijken de producer en ik welke info we daarbij gaan brengen. Gedurende de week mailen we dan heen en weer. En vrijdag komen we dan nog bij elkaar."

Strakke stijl

Van Breukelen luistert de bekende hitlijst "al van kleins af aan". "Met Erik de Zwart, Wessel van Diepen en Jeroen. Mijn vader luisterde de Top 40 destijds nog op Veronica. Toen was ik nog jong, maar hierdoor werd ik wel getriggerd. Het besef van het bestaan van de Top 40 zit er bij mij dus al lang in." Volgens de dj wordt zijn presentatie "hoe dan ook anders" dan die van zijn voorgangers.

Al op zijn dertiende was Van Breukelen te horen op een regionale omroep en in 2010 kreeg hij een programma op Slam!FM. "Inmiddels heb ik dus mijn eigen stijl ontwikkeld. Destijds ben ik wel geïnspireerd geraakt door Wessel van Diepen (die de Top 40 van 2003 tot 2006 presenteerde, red.). Zijn korte, strakke stijl is iets waar ik wel ondersteboven van was."

Dat hoor je terug in zijn huidige manier van presenteren, zegt Van Breukelen. "Ik hou van dat strakke radio maken. Het verschilt natuurlijk per programma dat ik maak in hoeverre dat terug te horen is."

Toy-Box

Wat is in zijn ogen de perfecte Top 40-hit? "Iets wat goed in het gehoor ligt, makkelijk is mee te zingen en catchy is", vindt de dj. "Het gaat vooral om het gevoel dat de hit uitstraalt en dat het iets met je doet. Of dat nou met een traan is of met een glimlach."

Voor Van Breukelen bevindt het echte Top 40-sentiment zich in de jaren negentig. "Die typische eurohouse-hits zoals Toy-Box en de Vengaboys. Die liedjes nam ik dan op van de radio, want ik was nog zo jong dat ik geen geld had om cd's te kopen", lacht hij. "Dit was de enige manier om aan muziek te komen."

Houdbaarheid

Ondanks dat de Top 40 al jarenlang bestaat - in 1965 werd de eerste hitlijst gemaakt - lijkt het fenomeen wat minder bepalend dan jaren geleden. De dj verwacht niet dat er op korte termijn een eind komt aan het hitinstituut.

"De meeste mensen houden van lijstjes, en de Top 40 is natuurlijk nog steeds 'de lijst der lijsten'. Je kunt ervan uitgaan dat de meeste mensen de muziek die in de lijst staat lekker vinden. Dus ik denk dat de Top 40 hierdoor nog heel lang houdbaar is. Ik hoop dat ik er lang deel van mag uitmaken."