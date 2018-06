Veronica gaat kickbokswedstrijden Rico Verhoeven uitzenden

Veronica heeft de rechten om alle wedstrijden uit te zenden. Het is niet bekend hoeveel geld de zender betaalt voor de uitzendrechten. Tot dusverre zond Ziggo Sport de gevechten uit op het betaalkanaal.

"Glory en een kampioen als Rico Verhoeven hebben de vechtsport toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, waardoor de waardering en populariteit zijn toegenomen. Glory-events zijn spectaculair, waarbij er slechts plaats is voor absolute topsporters. En Nederland is een land vol uitblinkers, vandaar dat Veronica graag deze wedstrijden op tv brengt", aldus zendermanager Bastiaan van Dalen.

Verhoeven is wereldkampioen zwaargewicht van Glory en Van Roosmalen bezit de titel in het vedergewicht. De eerste uitzending is op 20 juli, wanneer Van Roosmalen zijn wereldtitel verdedigt tegen de Thai Petchpanomrung Kiatmookao tijdens Glory 55 in New York.

Op 29 september staat Glory 59 op het programma in de Johan Cruijff Arena. Verhoeven komt dan in actie tegen een nog onbekende opponent. Mogelijk zal dat Hari zijn. Er zijn deze zomer ook nog Glory-evenementen in Denver (10 augustus), het Chinese Shenzhen (24 augustus) en Chicago (15 september).