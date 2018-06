Dione de Graaff wil geen wijn drinken tijdens presentatie Avondetappe

De Graaff vertelt dinsdag in De Coen en Sander Show dat ze wijn vies vindt. Daarom kiest ze nu voor bier. "Ik heb nu lang genoeg gedaan alsof ik van wijn houd."

De afgelopen jaren was de 49-jarige presentatrice vaak met een glas wijn in beeld te zien. Mogelijk was hiervoor gekozen omdat het programma wordt opgenomen in Frankrijk, dat bekend staat om zijn grote wijnproductie. "Ik heb nooit een slok genomen", zegt De Graaff.

De Avondetappe wordt vanaf zaterdag 7 juli uitgezonden op NPO 1. Naast De Graaff is ook Herman van de Zandt te zien in het programma dat in het teken van de Tour de France staat.