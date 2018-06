Tim den Besten gaat drie programma's maken voor de VPRO

Vanaf 5 juli is Den Besten te zien met Tim op de Thee. Eind augustus doet de presentator De Lowlands Show, terwijl er vanaf 6 september een nieuwe serie van Tims ^ Tent​ start.

In het laatstgenoemde programma interviewt Den Besten mensen in een bungalow. Zo ging hij in gesprek met acteur Maarten Heijmans, zangeres Naaz en Nina Pierson, oprichter van saladebarketen SLA en de website Bedrock.

Naast programma's voor de VPRO, waaronder Beestieboys en Super Stream Me, heeft Den Besten onder meer de documentaires Oudtopia en Gay-K gemaakt. Ook heeft hij het boek Zou er wifi in de hemel zijn? geschreven. Van dit boek is uiteindelijk een derde druk uitgekomen.