Rutte noemt aanrijding gebouw De Telegraaf 'klap in gezicht vrije pers'

Rutte heeft hoofdredacteur Paul Jansen van de krant gesproken om "hem en zijn mensen sterkte" te wensen.

De premier stelt dat er nog veel onduidelijk is, maar spreekt net als de politie al wel van een "gerichte actie". Hij verzekert dat de politie er alles aan doet om de dader of daders te pakken. "We zijn alert en waakzaam", aldus Rutte.

Dinsdag om 4.00 uur reed een busje in op het gebouw waar de redactie van De Telegraaf zit. Uit bewakingsbeelden bleek dat de bestuurder daarna de auto in brand stak. Door de aanrijding en de brand is het gebouw flink beschadigd, volgens de politie. Op het moment van de aanrijding was alleen een bewaker aanwezig in het pand, niemand is gewond geraakt.

NVJ

De woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) noemt het een griezelige gebeurtenis. "Het is alarmerend om te zien dat journalisten in Nederland steeds meer worden gezien als doelwit."

"Wij hebben contact met de politie en met de redactie", zegt de NVJ-woordvoerder tegen NU.nl. "Het belangrijkste is nu dat de werknemers van De Telegraaf hun werk kunnen blijven doen en dat de dader wordt gepakt." De reactie van de politie is volgens de NVJ ook belangrijk. "Het moet duidelijk zijn dat een dergelijke aanval onacceptabel is."

