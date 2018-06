Rutte noemt aanrijding gebouw De Telegraaf 'klap in gezicht vrije pers'

Rutte heeft hoofdredacteur Paul Jansen van de krant gesproken om "hem en zijn mensen sterkte" te wensen. De premier stelt dat er nog veel onduidelijk is, maar spreekt net als de politie al wel van een "gerichte actie". Hij verzekert dat de politie er alles aan doet om de dader of daders te pakken. "We zijn alert en waakzaam", aldus Rutte.

Jansen gaat bekijken of de huidige beveiligingsmaatregelen voldoende zijn. Dinsdag heeft een bestelbusje de gevel van het pand in Amsterdam geramd. "We moeten goed gaan evalueren wat er is misgegaan", stelt de hoofdredacteur.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft tegen De Telegraaf gezegd dat alles in het werk wordt gesteld om de daders te pakken. "Dit is ontoelaatbare intimidatie", aldus de bewindsman. Grapperhaus hoopt dat het onderzoek snel tot resultaten zal leiden.

Een busje reed in de nacht van maandag op dinsdag om 4.00 uur in op het gebouw waarin de redactie van De Telegraaf is gevestigd. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de bestuurder daarna de auto in brand heeft gestoken. Door de aanrijding en de brand is het gebouw volgens de politie flink beschadigd geraakt. Op het moment van de aanrijding was in het pand alleen een bewaker aanwezig. Niemand is gewond geraakt.

Burgemeester

De waarnemend burgemeester van Amsterdam, Jozias van Aartsen, is ''zeer geschokt'' door de gebeurtenissen bij De Telegraaf. Van Aartsen kwam zelf een kijkje nemen bij het gebouw en ging in gesprek met de hoofdredacteur.

De waarnemend burgemeester spreekt dinsdagmiddag met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie over extra veiligheidsmaatregelen voor de krant en mogelijk ook andere media in de stad. Het gaat volgens de burgemeester zowel om zichtbare als onzichtbare maatregelen.

''Alles wat te maken heeft met de pers en de vrijheid van de pers om te kunnen schrijven wat je wilt, is zo'n belangrijke steunpilaar voor de democratie. Een aanslag als deze is dan ook zeer ernstig'', aldus Van Aartsen.

Ook Tweede Kamerleden reageren geschokt. GroenLinks-voorman Jesse Klaver spreekt van ''een ongelofelijk idiote actie''. ''Schokkend en zeer verontrustend'', aldus mediawoordvoerder Dilan Yesilgöz (VVD).

De Europese Commissie liet voorafgaand aan de vergadering weten achter de De Telegraaf en journalisten te staan. "Namens de Europese Commissie betuigen wij volledige steun en sympathie aan de Nederlandse media en journalisten en verdedigen hun recht om vrij verslag te doen."

NVJ

Eerder deze week is een kantoorpand in Amsterdam, waarin onder meer Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn, beschoten met een raketwerper. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

De woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) noemt beide gebeurtenissen griezelig. "Het is alarmerend om te zien dat journalisten in Nederland steeds meer worden gezien als doelwit van gewelddadige bedreigingen."

"Wij hebben contact met de politie en met de redactie", zegt de NVJ-woordvoerder tegen NU.nl. "Het belangrijkste is nu dat de werknemers van De Telegraaf hun werk kunnen blijven doen en dat de dader wordt gepakt." De reactie van de politie is volgens de NVJ ook belangrijk. "Het moet duidelijk zijn dat een dergelijke aanval onacceptabel is."

Het Genootschap van Hoofdredacteuren laat in een verklaring weten geschokt te zijn. "Deze aanslag en die op Panorama van vorige week maken opnieuw duidelijk dat de journalistiek in Nederland onder druk staat. De journalistiek moet te allen tijde beschermd en gekoesterd worden als een fundament van onze democratie."

Aansporing

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries denkt dat de verslaggevers van De Telegraaf nu alleen maar meer aangespoord worden om verder te gaan met hun werk. "De misdaadverslaggevers zijn wel wat gewend. En je bent niet in het vak gegaan om bij de eerste tegenwind te denken: ik kap ermee."

De Vries wil niet te veel speculeren over wie er achter de aanslag zit. "Het kan een individu zijn die vindt dat hij onheus is behandeld, maar het kan ook een groepering zijn die een signaal af wil geven. Je moet breder kijken dan alleen naar de mocro-maffia of de motorclubs."

Geen wijzigingen

Voor RTL is er ondanks de gebeurtenis in Amsterdam geen reden om iets aan het beleid te veranderen. "We hebben altijd goed contact met de autoriteiten. Ook zien wij geen reden om iets te veranderen aan onze beveiliging. Er zijn daarnaast ook geen aanwijzingen dat er bedreigingen op de loer liggen", zegt RTL-communicatiemanager Kim Koppenol.

SBS en Sanoma willen uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken doen.

