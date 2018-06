Marco Borsato en Sacha de Boer jurylid bij fotowedstrijd National Geographic

De zanger, die sinds zijn deelname aan Het perfecte plaatje in 2016 zelf ook veel fotografeert, kijkt vooral uit naar de inzendingen in de categorie Mens. "Ik heb altijd erg de behoefte gehad om de personen vast te leggen die ik zie en ontmoet in mijn leven, dat soms vluchtig en snel kan zijn", vertelt Borsato aan het AD.

"Ik weet zeker dat het heel bijzonder en een enorme inspiratie voor mij gaat worden."

Voor voormalig journalist Sacha de Boer is het de vierde keer dat ze plaatsneemt in de jury. De fotografe kijkt voornamelijk naar de techniek achter de foto.

"We beoordelen zonder dat we de achtergrond of de maker van de foto kennen. Het gaat echt om de kwaliteit. Het verhaal achter de foto, die we later horen, is echt een bonus."