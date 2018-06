Auto rijdt gebouw De Telegraaf binnen en vliegt in brand

Dat meldt de krant zelf. Toen de auto naar binnen reed was er bewaking aanwezig in het pand. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer had de brand snel onder controle. De plaatsvervangend hoofdredacteur van De Telegraaf Wim Hoogland laat weten nog niet te weten wie de dader is. Hij noemt het incident "een aanslag".

De politie vermoedt dat er sprake is van opzet. Een woordvoerder medlt dat de bestuurder van de auto niet meer ter plaatse is. Er is niemand aangehouden.

Eerder deze week werd een kantoorpand, waar onder andere Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn, in Amsterdam beschoten met een raketwerper. Daarvoor werd een verdachte aangehouden. Het is vooralsnog onduidelijk of de zaken met elkaar te maken hebben.

