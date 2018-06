Pawn Stars-gezicht Richard Harrison (77) overleden

Harrison, ook wel bekend onder de naam 'Old Man', was samen met zijn zoon, Rick Harrison, in Pawn Stars te zien. De pandjesbaas was echter in de laatste seizoenen al nauwelijks meer te zien in de serie.

Rick Harrison maakte bekend dat zijn vader is overleden, meldt TMZ. "'The Old Man' Harrison is deze ochtend overleden in het bijzijn van zijn geliefden", luidt het overlijdensbericht.

"Hij zal ontzettend worden gemist door onze familie, het team van Gold & Silver Pawn (het bedrijf waar Harrison werkte, red.) en zijn vele fans over de hele wereld. Hij was mijn held en ik had het geluk om een heel coole 'old man' als vader te mogen hebben."

In Nederland wordt Pawn Stars, waarin klanten van de winkel in Las Vegas spullen proberen te verkopen of verpanden, uitgezonden door Veronica en HISTORY. De serie wordt in Amerika uitgezonden sinds 2009 en er zijn inmiddels dertien seizoenen gemaakt.