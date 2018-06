Sanne Wallis de Show krijgt definitief tweede seizoen

"Ik hoop op zes nieuwe afleveringen", zegt Wallis de Vries zaterdag in het NPO Radio 2-programma Zomerspijkers. "Dat vind ik fijn, want de eerste vier uitzendingen waren een soort pilot. Dat kan niet anders, want als je het niet uitprobeert, dan leer je niks."

Wallis de Vries is tevreden over haar presentatiedebuut, maar ziet wel verbeterpunten. Een voorbeeld hiervan is het quiz-onderdeel, dat ze graag wil uitbreiden.

"Volgend seizoen wil ik daar een iets meer uitgeklede versie van, waarin de mensen meer aan bod komen, dat er meer ontstaat. De gasten die ik had, waren zo leuk, dat is zonde van mensen hun leukheid", zegt de cabaretière over het programmaonderdeel dat in haar ogen nu iets te kort is.

De eerste aflevering trok 816.000 kijkers. Een satirisch lied in de tweede aflevering zorgde voor ophef. Het oplaaiende conflict in de Gazastrook werd bekritiseerd op de melodie van het winnende Songfestival-nummer Toy van de Israëlische zangeres Netta.