Hoofd communicatie Netflix ontslagen vanwege ongepaste opmerking

Friedland zou meerdere keren discriminerende opmerkingen gemaakt hebben de afgelopen maanden. De incidenten werden pas later gemeld. In een memo laat de CEO van Netflix, Reed Hastings, weten dat Friedland het 'N-woord' heeft gebruikt. “Het gebruik van dat woord toont aan dat hij zich niet bewust is van het feit dat dit onaanvaardbaar gedrag is.”

“Ik verlaat Netflix na zeven jaar”, zei Friedland in een verklaring aan The Hollywood Reporter. “Nu ik over mijn opmerkingen nadenk begrijp ik dat ik niet het goede voorbeeld heb gegeven. Iets wat je als leider van een bedrijf wel hoort te doen.”

Friedland was de afgelopen zes jaar de belangrijkste communicatiewerknemer van Netflix. Daarvoor werkte hij bij Disney. Het is nog niet bekend wie er is aangesteld als nieuwe communicatiedirecteur.