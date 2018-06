Sylvia Witteman blijft achter uitspraak over 'migrantenkind' Bouzamour staan

"Ik vond zijn boek slecht, maar had kennelijk niet mogen zeggen dat hij kan publiceren omdat hij een kind van twee culturen is. Dat is toch geen schande?", zegt Witteman tegen Het Parool.

"Uitgevers hebben zoveel redenen om boeken uit te geven. Omdat het een goed boek is, of een bijzonder verhaal, of omdat de schrijver een lekker wijf is of in een trend past."

Onder anderen schrijver Joris Luyendijk was destijds erg kritisch op de column van Witteman. "Dat is zoiets als zeggen dat Witteman enkel een column heeft in de Volkskrant omdat haar man daar hoofdredacteur is. Ga je schamen, zeg."

Dat haar relatie met de hoofdredacteur erbij wordt gehaald, vindt Witteman onterecht. "Ik werk al twintig jaar voor de Volkskrant, Philippe (Remarque, red.) is pas acht jaar hoofdredacteur. Het is stom toeval en het een heeft verder niets met het ander te maken. En 90 procent van wat er in ons huis gebeurt, haalt nooit de krant."