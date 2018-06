Italiaanse journalist haalt uit naar minister die zijn bescherming wil opheffen

Minister Salvini zei eerder dat de autoriteiten moesten "evalueren of het leven van Saviano nog altijd in gevaar is". Criminelen bedreigden de schrijver met de dood nadat hij in 2006 het maffiaboek Gomorra uitbracht.

"Saviano is vaak in het buitenland. Misschien moeten we eens onderzoeken hoe het belastinggeld van de Italianen wordt besteed", zei Salvini in een radio-interview.

In een reactie laat Saviano weten Salvini een "idioot" te vinden. "Ik ben blij een van zijn vijanden te zijn."

In een bericht op Facebook schrijft hij: "Leven onder begeleiding is een tragedie. Italië heeft een van de meest krachtige en gevaarlijke criminele organisaties ter wereld. Maar in plaats van dat Salvini journalisten onder bescherming bevrijdt, bedreigt hij hen."