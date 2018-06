NPO: 'nog geen formeel besluit genomen' omtrent einde Brandpunt+'

Eerder werd donderdag op Twitter door regisseur Herman Vijlbrief gemeld dat het programma na zestig jaar zou stoppen. De reden hiervoor zouden bezuinigingen zijn bij de publieke omroep, waar onder meer Brandpunt+ het slachtoffer van zou zijn geworden.

Dit nieuws werd bevestigd door KRO-NCRV, de omroep die het programma uitzendt. De redactie zou al zijn geïnformeerd over het einde van het programma.

Hoofdredacteur Hans Laroes van KRO-NCRV laat journalistensite Villamedia weten dat Brandpunt+ het slachtoffer is van een nieuwe bezuinigingsronde bij NPO2. "Het is niet meer met de kaasschaaf", aldus Laroes.

Volgens de NPO staat hier echter nog niets over vast, meldt Frans Klein, directeur Video bij de NPO. "We zijn net gestart met gesprekken met de omroepen over de uitwerking van de plannen voor 2019 en de vernieuwing van de programmering. Over de exacte invulling daarvan praten we de komende weken verder", luidt de reactie van de NPO.

"Pijnlijke ingrepen" zijn bij het maken van die plannen "onvermijdelijk", zegt Klein. "Tegelijkertijd doen we er nog steeds alles aan om de politiek ervan te overtuigen dat de aangekondigde bezuiniging onverstandig is."

Multimediaal platform

Begin dit jaar maakte de omroep bekend dat het programma Brandpunt, dat zestig jaar lang werd uitgezonden, verder ging als Brandpunt+.

Het nieuwe programma moest een multimediaal platform worden waarin de grote onderwerpen van de moderne maatschappij werden behandeld.

Brandpunt+ wordt afwisselend gepresenteerd door Liesbeth Staats, Tom Kleijn, Nadia Moussaid, Henk van der Aa en Aart Zeeman.