Marieke Elsinga krijgt ochtendprogramma met Mattie Valk bij Qmusic

"Het radiomaken is altijd blijven kriebelen en ik vind het dus ook fantastisch dat ik mijn werk bij Qmusic kan combineren met mijn werk voor RTL", zegt de 31-jarige Elsinga in een reactie.

Elsinga begon haar carrière op de radio in 2013, toen ze als winnaar van het interne opleidingscollege van Qmusic werd uitgeroepen. In 2016 stapte ze over naar de televisie en ging ze werken bij programma's als RTL Late Night en RTL Boulevard.

Felicia liet eerder weten een andere plek binnen de programmering van Qmusic te willen. Hij krijgt nu een programma in de vooravond. Vermeulen gaat het nieuws verzorgen tijdens de nieuwe middagshow van Domien Verschuuren, van wie woensdag bekend werd dat hij de overstap maakt van NPO 3FM, waar hij sinds 2006 voor werkte. Het is nog niet duidelijk wanneer Verschuuren aan zijn nieuwe baan begint en wie hem opvolgt bij 3FM.

Valk werd sinds vorig jaar oktober door Felicia en Vermeulen bijgestaan in zijn ochtendshow, nadat Wietze de Jager - met wie hij jarenlang een succesvol duo vormde - was overgestapt naar Radio 538. De Jager en Valk kregen ruzie, omdat ze het niet eens werden over een overstap naar een ander radiostation.