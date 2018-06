Programma Holland-België is eerste presentatieklus Art Rooijakkers bij RTL

In Holland-België gaan twee teams los op alle vooroordelen en verschillen die er zijn tussen de Nederlanders en de Belgen. Welke bekende Vlamingen en Nederlanders meedoen, is nog niet bekend.

Volgens RTL Boulevard krijgt Rooijakkers nog drie programma's in zijn portefeuille, waaronder een reis- en interviewprogramma. De quiz, die te zien is bij RTL en VTM, werd in 2016 mede gepresenteerd door Wendy van Dijk.

Rooijakkers maakte in maart bekend over te stappen van AVROTROS naar RTL. Bij eerstgenoemde was de presentator zeven jaar werkzaam. In die tijd won hij met het programma Wie is de mol? in 2013 de gouden Televizier-ring.