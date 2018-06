3FM-dj Domien Verschuuren stapt over naar Qmusic

Wanneer de dj 3FM zal verlaten, wordt binnenkort bekendgemaakt. Tot de komst van Verschuuren is op Qmusic 's middags Stephan Bouwman te horen.

Met zijn overstap naar Qmusic zal Verschuuren het team aanvullen dat momenteel bestaat uit onder anderen Mattie Valk, Fien Vermeulen en Igmar Felicia.

"Met Domien halen we een van de grootste radiotalenten van Nederland in huis", zegt Qmusic-zendermanager Dave Minneboo. "Hij is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars.''

Reactie Verschuuren

"Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken", aldus Verschuuren over zijn vertrek.

"Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al lange tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen!"

Ook Peter de Vries, Hoofd Radio BNNVARA, heeft gereageerd op het vertrek van een van de laatste bekende namen bij de zender. Eerder stapten onder anderen Giel Beelen, Gerard Ekdom en Coen en Sander over naar concurrenten.

"Domien heeft bij BNNVARA op NPO 3FM enorme sprongen gemaakt. In de acht jaar dat hij bij ons heeft gezeten, heeft hij zich dubbel en dwars bewezen en is hij vanuit de avond doorgegroeid naar het belangrijkste tijdslot van de zender: de ochtendshow. Hij kwam binnen als een jongen en gaat weg als een man."

3FM-geschiedenis

Verschuuren begon in 2006 met zijn radiowerk voor 3FM, waar hij het nachtprogramma Domien maakte. In 2007 won hij de Marconi Award voor Aanstormend Talent.

Van september 2010 tot en met december 2013 presenteerde Verschuuren doordeweeks het programma @Work, de opvolger van het populaire radioprogramma Arbeidsvitaminen dat destijds is gepresenteerd door Gerard Ekdom.

Daarna verhuisde hij naar de avond en was hij te horen in Dit is Domien. In 2014 was Verschuuren voor het eerst te zien in het Glazen Huis, de jaarlijkse actie die 3FM organiseert voor Serious Request. Ook alle opvolgende jaren deed hij mee aan de radio- en televisieactie die geld ophaalt voor een goed doel.

In november 2016 verzorgde Verschuuren het ochtendprogramma van de radiozender, getiteld Jouw Ochtendshow. Hij was hiermee de opvolger van Giel Beelen, die de zender in november 2016 heeft verlaten.

Dalende cijfers

3FM kampt al enige tijd met dalende luistercijfers. Verschuuren liet in maart van dit jaar nog aan Nieuwe Revu weten dat hij "over tien jaar een van de beste, zo niet het beste ochtendprogramma van Nederland wil maken".

Op de vraag of hij bang is om ooit het veld te moeten ruimen bij 3FM, antwoordde Verschuuren: "Je moet zorgen dat je relevant blijft. Wanneer dat op een dag niet meer het geval is bij de zender waar je voor werkt, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat je niet meer relevant bent voor de markt in z'n geheel."