Gerard Ekdom denkt dat bemoeienissen John de Mol 'reuze' meevallen

"John is gewoon een enorme vakidioot, net als ik! Hij is iemand die waanzinnig gedetailleerd bezig is met het vak, dat is ontzettend knap", aldus Ekdom, die binnenkort de overstap naar Radio 10 maakt. De Mol is eigenaar van deze zender.

In gesprek met de VARAgids vertelt de veertigjarige radiomaker over zijn eerdere samenwerking met De Mol, toen hij jurylid was in een van de programma's van De Mol.

"Kwam ik uit de styling en zei hij: 'Ga maar terug, je ziet zo wel waarom.' Ik kreeg een wit overhemd en een ander jasje aan, dat bleek beter te contrasteren met wat het ándere jurylid aanhad. Zie daar de reden dat hij zo groot is geworden: hij let op alle details."

Ekdom, die al bijna zijn hele carrière bij de publieke omroep heeft gewerkt, zegt de commerciëlen altijd als "de grote boze overkant" te hebben gezien. Dat hij bij Radio 10 "gewoon Gerard" kan zijn, zoals hij dat ook bij NPO Radio 2 is, vindt hij belangrijk.

"Er is veel potentie, maar er moet wat veranderen. Ik snap die zender, en het wordt ontzettend leuk. Ik spreek de taal, wat betreft de inhoud van het programma, maar ook wat betreft de muziekkeuze. Dus ik ga doen wat het best bij mijn gevoel past."