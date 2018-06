Erland Galjaard noemt ontslaggesprek met Humberto Tan 'heel moeilijk'

Volgens Galjaard heeft Humberto het "heel lang goed gedaan", meldt dagblad AD zaterdag op basis van De Dummies Podcast.

"Bij de weglopende doelgroep jongere kijkers was hij tot dit jaar vele malen populairder dan Eva Jinek en Jeroen Pauw bij elkaar. Maar uiteindelijk zijn we ingehaald door de realiteit en ging het steeds minder met RTL Late Night", aldus de RTL-directeur.

"Ze (Eva Jinek, red.) introduceerde dingen die Humberto nog niet deed of zette in op zaken waar Humberto misschien niet zo goed in was, zoals kritischer doorvragen. Toen dat duidelijk werd, zijn we eigenlijk te lang op de oude voet doorgegaan", geeft Galjaard toe.

Gemakzucht

"Er sloop gemakzucht in, we waren te laat met vernieuwingen en te bang om dingen te veranderen. Vervolgens ging het opeens heel snel minder met RTL Late Night. Humberto kreeg steeds meer, terechte kritiek", aldus Galjaard.

"Toen dat afgelopen zomer bleek, was het dus voor mij alle hens aan dek. Het in gang gezette proces (de neerwaartse spiraal, red.) bleek niet meer bij te sturen.''

Slechtnieuwsgesprek

Toen Galjaard onderweg was naar Tan om het nieuws te vertellen, wilde hij het liefst weer terug naar huis, zo vertelt hij. "Ik kwam aan in Amsterdam en heb heel even overwogen toen ik daar zat: weet je wat? Ik ga gewoon naar huis! Bekijk het maar. Ik doe het niet. Ik ga niet iemands leven op z'n kop zetten. Dan maar wat minder scoren. We komen er wel weer. En toen kwam hij binnen en ontstond er een goed gesprek.''

Galjaard: "Ik heb gezegd waarom het ook voor hem beter was om die stap nu te nemen. Ook vanuit RTL. Ik vind dat ook wij dingen niet goed gedaan hebben en dat we er niet mee door moesten en konden."

Hoe Tan tijdens het gesprek heeft gereageerd, wil de RTL-directeur niet vertellen.