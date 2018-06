Johnny de Mol hoopt op meer aandacht voor mens achter de vluchteling

De Nacht van de vluchteling vindt voor de negende keer plaats. Toch denkt De Mol dat mensen nog altijd meer over de problematiek te weten moeten komen.

"In eerste instantie om bewustwording te creëren. Er zijn wereldwijd 65 miljoen mensen op de vlucht. Ik ben al drie jaar actief op het Griekse eiland Lesbos. Dan sta je op een strand mensen uit een bootje te halen. Dat gun je je ergste vijand niet", meent de presentator.

"Met deze loop van 10, 20 of 40 kilometer in diverse steden als Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Rotterdam, verplaats je je in hun schoenen", zegt De Mol, een van de oprichters van stichting Movement on the Ground.

Waldemar Torenstra, ambassadeur van Stichting Vluchteling, valt De Mol bij. "Naast alle moeilijke, zijn er ook hoopvolle verhalen te vertellen. Het is simpeler en concreter om opvang in de regio waar de mensen vandaan komen te bespreken. Stichting Vluchteling wil mensen die alles kwijtraken een nieuwe basis geven. Het is een humanitair verhaal."

Dit jaar wordt het jaarlijkse evenement voor het eerst live uitgezonden. De uitzending vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam wordt gepresenteerd door Joris Linssen in samenwerking met Liesbeth Staats. "Ik wil hier heel graag aan meewerken. Ik had daarnaast ook graag zelf gelopen, maar de presentatie van het programma vind ik ook een hele eer. Ik ga het meest genieten van de enorme saamhorigheid tussen de mensen."

Ontroerende verhalen

Het drietal heeft door het werken voor verschillende stichtingen ontroerende verhalen gehoord. Linssen: "Ik ben geraakt door het verhaal van Betty, die ook in de uitzending zit zaterdag. Zij is verkracht door twee mannen. In steeds meer oorlogen wordt verkrachting ingezet als wapen, omdat het voor ontwrichting in de samenleving zorgt. De meisjes zijn onteerd, van binnen en buiten kapot gemaakt en voelen de schande."

"De gruwelijkheden die haar zijn overkomen - haar vader werd letterlijk voor haar ogen afgeslacht - hebben enorme sporen achtergelaten. Ze krijgt nu les in gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en ontvangt liefde waar ze kracht uit put. Zo moet ze weer een toekomst krijgen."

Humaniteit

De Mol haalt desgevraagd een verhaal aan dat indruk op hem heeft gemaakt. "De heftigste verhalen zijn die waarin ze zeggen: 'We waren met zijn vijven en nu nog met zijn vieren'. Met Movement on the Ground hebben we geprobeerd hen die aan land komen een plek te bieden met kleur en humaniteit. We noemen het geen kamp, maar campus. Dat klinkt niet negatief. Het is net een school. Wij leren van hen en vice versa."

"Als je wat kunt doen, dan vind ik dat je het niet mag nalaten. Onze boodschap is uit het hart zonder belerende vinger. Ik begrijp dat niet iedereen naar Lesbos kan. Een andere kant is een zachtere toon rondom de vluchtelingenproblematiek vinden. Dat is misschien nog wel een grotere winst."

Mooi bedrag

Alle drie hopen ze op een mooi bedrag voor de stichting, al is dat in hun ogen niet het belangrijkst. "Ik vind dat we zeker het bedrag van vorig jaar (1,6 miljoen euro) moeten evenaren. Het gaat economisch beter met Nederland, maar we zoeken mensen die donateur worden van de stichting. Er lopen ook weer jongeren mee. Ze zingen, praten over hoe ze tegen vluchtelingen aankijken en dat creëert bewustwording. Dat zorgt ervoor dat mensen steeds meer betrokken raken en daar doen we het uiteindelijk voor", vertelt Torenstra.

Linssen "Wat je ook bij dergelijke acties ziet, is dat zo’n avond een sfeer van een vierdaagse heeft. Als de deelnemers een tijd lang hebben gelopen, gaan ze nadenken. Dat creëert besef bij de deelnemers en de omgeving. Met de uitzending proberen we donateurs te werven. Geld moet niet het belangrijkste zijn. Het gaat om de hand op de schouder en een luisterend oor. Dat doet al een heleboel voor mensen die alles kwijt zijn en op zoek zijn naar betere toekomst."