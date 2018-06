Onderhandelingen Voetbal Inside-team 'binnen twintig minuten gepiept'

"De onderhandelingen met John over onze overstap naar Talpa waren binnen twintig minuten gepiept", vertelt Genee in gesprek met de Volkskrant.

Eind maart werd bekend dat de Voetbal Inside-presentatoren na de zomer op Veronica te zien zullen zijn. Momenteel zijn ze met VI Oranje blijft thuis nog op RTL te zien.

De eerste vier maanden zal Genee vooral bezig zijn met Veronica Inside, zoals het programma van het drietal gaat heten, de Champions League (waar De Mol onlangs opnieuw de rechten voor verwierf, red.) en het Nederlands elftal. Daarna zou Genee graag "een Voetbal Inside-achtig programma maken over het nieuws".

"Wat ik nu ook met BNR Friday Move op de radio doe (het radioprogramma dat Genee elke vrijdag presenteert op BNR Nieuwsradio, red.)."

Maar de vijftigjarige presentator ziet zichzelf een dergelijk programma niet van maandag tot vrijdag presenteren. "Ik kan het mijn vrouw en kinderen niet aandoen dat vijf dagen per week te doen. En ik wil heel graag interviewprogramma's maken."

Galjaard

Genee spreekt in het interview ook lovende woorden uit over De Mol, zijn nieuwe baas. "Hij is altijd zijn afspraken nagekomen, ook bij onze recente onderhandelingen."

Over zijn oude werkgever Erland Galjaard, die zelf onlangs afscheid van RTL nam, is hij minder enthousiast. "De afgelopen tien jaar heb ik niet veel met Erland Galjaard gehad, toen hij directeur van RTL was. Hij ook niet met mij trouwens."