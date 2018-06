Kaj Gorgels tekent tweejarig contract bij RTL

"Hier ben ik echt ontzettend dankbaar voor en ik heb heel veel zin in de verdere samenwerking", reageert de 27-jarige Gorgels, die bekend is geworden met zijn eigen YouTube-kanaal Kaj's Typetjes.

Hij blijft programma's maken voor het online platform Concentrate, de YouTube-kanalen van RTL en Videoland. Gorgels heeft volgens RTL "een giga-ontwikkeling doorgemaakt".

"Hij is talentvol, veelzijdig, een echte publiekslieveling en gewoon een geweldige vent om mee te werken", zegt managing director RTL MCN Erik Kepper in een verklaring. "Hij is een rising star, zo'n groot talent willen we graag aan ons binden."

Gorgels is komende zomer onder meer te zien als presentator van spelprogramma Judge Me Niet en in Nachtbrakers licht hij bekende sterren midden in de nacht van hun bed. Voor Videoland presenteert hij onder meer Temptation Island VIPS, I Love You Tattoo en De Beste Verleiders.